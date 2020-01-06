Мейн-кун стал самой популярной породой кошек в Москве

Москва, 6 января. Самой популярной породой кошек в 2019 году в Москве оказался мейн-кун, сообщила глава правления региональной общественной организации «Роскошные кошки» Марина Литвина.

На втором месте по популярности находятся британские короткошерстные кошки, пишет АГН «Москва». Литвина считает, что москвичи любят крупных кошек, поэтому мейн-кун и британцы пользуются спросом.

При этом в российской столице можно приобрести практически все породы кошек, в том числе экзотические, добавила эксперт.

Ранее шведские эксперты назвали преимущества жизни с кошкой. Они отметили, что кошки способны сопереживать человеку, когда ему грустно.

Кошки не страдают от одиночества и могут долгое время находиться одни. Ученые также считают, что кошки — одни из самых умных животных.