В Рождество более 7 тыс. спасателей будут нести службу в Подмосковье

Москва, 5 января. Более 7 тысяч спасателей и порядка 2 тысяч единиц техники задействуют в Рождество в Подмосковье. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Спасатели займутся обеспечением безопасности объектов и будут следить за проведением рождественских мероприятий.

Отмечается, что в выходные и праздничные дни количество пожаров и происшествий существенно возрастает. В праздничной суете люди теряют бдительность, что приводит к возникновению экстренных ситуаций, передает РИАМО.

Для профилактической работы с населением задействовано до половины личного состава территориальных отделов надзорной деятельности и пожарно-спасательных подразделений московского региона.

Сотрудники МЧС России обратят максимальное внимание на предупреждение пожаров и иных чрезвычайных ситуаций в жилом фонде, объектах социальной сферы, а также местах массового скопления людей.

Ранее ФАН сообщал, что более полутысячи бригад скорой помощи будут дежурить в усиленном режиме в Подмосковье в Рождество.