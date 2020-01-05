Москвичей призвали обмениваться рождественскими открытками

Москва, 5 января. Москвичи и гости столицы смогут обменятся рождественскими пожеланиями на территории катка ВДНХ. До 7 января участники акции могут оставить анонимные открытки и получить взамен карточки с ответными поздравлениями. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

«С 5 по 7 января с 12.00 до 20.00 (с учетом перерыва на катке с 15.00 до 17.00) пройдут дни рождественских пожеланий в четырех павильонах проката на катке ВДНХ. Аниматоры в сказочных рождественских костюмах предложат гостям обменяться добрыми пожеланиями», — говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей подготовили дегустацию блюд разных народов мира и распродажу теплых зимних вещей. В рамках рождественской ярмарки посетители смогут купить валенки, головные уборы, свитера, варежки, носки и игрушки, передает РИАМО.

Отмечается, что на ВДНХ с 5 по 7 января проведут спортивные зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, катанию на сноуборде для детей от трех до шести лет, веселые старты и другие мероприятия.

Ранее ФАН сообщал, что несколько сотен мероприятий пройдет в столице в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Праздничные площадки будут работать до 12 января. Много мероприятий проведут в центре города и на окружных площадках.