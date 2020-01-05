В рождественскую ночь в Подмосковье будут дежурить 600 бригад скорой помощи

Москва, 5 января. Более полутысячи бригад скорой помощи будут дежурить в усиленном режиме в Подмосковье в Рождество. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что обычно празднование одного из главных христианских праздников в регионе проходит спокойно. В ночь на Рождество верующие собираются в храмах для торжественного богослужения, передает РИАМО.

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник. Православные христиане празднуют его седьмого января.

Ранее ФАН сообщал, что Рождество Христово — праздник, который отмечают все христиане, но в разное время. Праздник посвящен евангельскому преданию о рождении Иисуса Христа девой Марией в городе Вифлееме. Католики, протестанты, а также часть православных церквей отмечают праздник по-европейски — 25 декабря. Канун праздника — 24 декабря — это Рождественский сочельник.