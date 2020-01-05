Москвичи смогут оплачивать проезд в транспорте с помощью наручных часов

Москва, 5 января. Пассажиры московского транспорта смогут оплачивать проезд с помощью наручных часов. Продажа устройств, поддерживающих функцию карты «Тройка», стартуют в 2020 году. Приобрести гаджет можно будет в сувенирных киосках московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Мы уже протестировали технологическую возможность: совместить часовой механизм и билетный носитель реально», — рассказал Максим Ликсутов.

Появление такой функции станет одним из самых современных и удобных решений для оплаты проезда. Власти Москвы ведут переговоры с производителем об изготовлении первой партии девайсов, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что и сегодня пассажиры московского метро могут оплачивать проезд не только пластиковыми картами. Функциями оплаты поездки обладают силиконовые и кожаные браслеты, перстни и кольца, брелоки, наклейки и вкладыши.

Ранее ФАН сообщал, что поезда метро и МЦК перевезли в новогоднюю ночь 2,6 млн человек. Самыми востребованными оказались центральные станции подземки, среди них «ВДНХ», «Охотный ряд», «Китай-город» и «Пушкинская».

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что второй участок Некрасовской ветки метро откроют в марте.