Власти Подмосковья начали забирать на переработку старые холодильники и елки

В Подмосковье заработал первый пункт по переработке коммунальных отходов. Пилотный «Мегабак» открылся в Рошале и за считаные недели вызвал неподдельный интерес у местного населения. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

Под Новый год Валентина Зайцева купила холодильник. Старый собиралась было выкидывать где придется. Но знакомые рассказали о новом депо для приема отходов на переработку.

«Я позвонила, чтобы прислали машину. Попросила, чтобы помогли спустить. Приехали, выкинули», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница.

И от ветоши избавилась, и экологии пользу принесла, говорит довольная женщина. Да и сама услуга бесплатная.

«Раньше была мусорка, пока там эту кучу вывезут, ждем. А сейчас все чисто в городе, благодаря площадке «Мегабак», — отметила Валентина Зайцева.

На площадках от 0,5 до 2 га принимают бытовую технику, мебель, картон, стекло, жесть, пластиковые бутылки и пакеты, лампы и батарейки. Это не будущие жертвы полигонов, а вторичное сырье. Порядка пяти предприятий вывозят отсюда мусор на переработку.

«У людей всегда проблема — куда деть автомобильные покрышки. Гаражи захламлены. Компания «Орис пром» первая отозвалась на эту историю, поставила у нас свой контейнер, — рассказывает корреспонденту ФАН гендиректор АО «Рошальский индустриальный парк» Сергей Дудник. — Стекло, которое мы здесь собираем, уезжает в Гусь-Хрустальный для повторной переработки использования. Мебель мы повезем к себе на завод, будем измельчать, дробить и использовать в процессе компостирования органических фракций».

По словам гендиректора, «Мегабак» может принять неограниченное количество отходов. Запас контейнеров есть.

«Мегабак» — детище проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология». Главным инициатором стало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Новая система пока тестируется, аналогов ей в России нет.

«Для реализации этого проекта были привлечены внебюджетные средства через АО «Рошальский индустриальный парк», стопроцентным учредителем которого является наш город. Сумма — порядка семи миллионов рублей», — сообщил Николай Прилуцкий, первый замглавы администрации городского округа Рошаль.

В Минприроды надеются, что такие яркие восьмикубовые контейнеры с чистой площадкой приучат население страны воспринимать переработку отживших свой век вещей не как свалку, а как цивилизованное место, оборудованное по современным технологиям. Одежду здесь принимают в специальном помещении, которое местные называют «комнатой добра».

«Здесь вы можете оставить вещи, и они, вполне вероятно, найдут вторую жизнь или в использовании, или в переработке», — Сергей Дудник показывает корреспонденту ФАН, куда положить старую одежду.

Сюда регулярно наведываются волонтеры Молодежного совета при главе городского округа Рошаль и сортируют вещи.

«Большое спасибо, что сделали свой вклад в развитие нашей комнаты, — обратилась к корреспонденту ФАН член Молодежного совета при главе администрации городского округа Рошаль Диана Давыдова. — Пригодные для носки вещи мы вешаем в наш зал. Люди приходят по воскресеньям и забирают то, что им нужно. Непригодное остается здесь и идет на переработку».

Пилотное депо для переработки старых вещей открыто каждый день с 8 до 22 часов. За наполняемостью контейнеров следит диспетчер. Он же объясняет, что и куда выбрасывать.

«Подсказываешь, где бумага, где картон, где резина. А иначе как?» — говорит Михаил Еремеев, наблюдая за происходящим на площадке через окно диспетчерской.

Пока мусор привозят не часто — три раза в день, говорит он. Когда весть о «Мегабаке» разнесется за пределы района, работы будет невпроворот.

«К этому надо было прийти давно, еще с брежневских времен! — считает диспетчер. — Никому не надо было, а сейчас коснулись. Вы посмотрите, что в лесах творится? А если депо будет работать, может быть, человек будет более культурный, будет понимать, где можно, где нельзя сорить».

«Мегабак» будет принимать и старые новогодние елки. Переговоры с переработчиком древесины уже начались.

«Мы приглашаем организации, готовы к взаимодействию, чтобы данная история популяризировалась», — говорит Николай Прилуцкий.

В региональном МинЖКХ намерены установить «Мегабаки» по всему столичному региону и таким образом охватить не меньше 20% населения. К открытию готовятся площадки в Балашихе, Дмитрове, Можайске и Рузе. Если эксперимент окажется успешным, опыт Московской области смогут перенять все регионы страны.

Напомним: в ноябре 2019 года правительство Московской области представило проект по раздельному сбору мусора «Мегабак». С 1 января 2020-го в самой Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.