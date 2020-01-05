Более 700 парков и скверов благоустроили в Москве за девять лет

Москва, 5 января. Порядка 16 тысяч гектаров территории благоустроили в Москве за 9 лет. Благодаря работе специалистов 732 парка и сквера доступны москвичам для комфортного времяпрепровождения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За 2019 год в столице привели в порядок 159 парков, скверов и знаковых объектов. В их числе — территория в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы, Детский Черкизовский парк, парк усадьбы Люблино, парк Дружбы, парк Победы в Зеленограде и парк на набережной в Капотне.

Кроме того, жители столицы могут активно провести время на 250 спортивных площадках,обновленных и обустроенных в 2019 году.

Специалистами созданы площадки для игры в футбол, скейтпарки, площадки для волейбола и баскетбола, памп-треки, теннисные корты, площадки для воркаута, хоккейные коробки, поле для регби и BMX-велодром, передает РИАМО.

«Уникальным подарком жителям стал парк на набережной Москвы-реки в Капотне. В общей сложности площадь благоустройства составила около 60 гектаров: здесь появилась новая зеленая зона, где жителям будет интересно и комфортно отдыхать», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, специалисты отреставрировали парк-усадьбу Люблино. Там появилась концертная площадка для разного рода культурных мероприятий, а также выездных свадебных церемоний. Вдоль набережной возвели мостики, где можно отдыхать и ловить рыбу.

В детском Черкизовском парке благодаря работе специалистов функционирует игровая зона площадью 650 квадратных метров.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге в 2020 году появится новая прогулочная зона на набережной Карповки. В 2019 году был создан первый этап проекта благоустройства. Второй этап включает проектные работы и частичное озеленение.