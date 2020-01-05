Москвичей предупредили о похолодании и снеге 5 января

Москва, 5 января. Два градуса мороза и небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, 5 января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На дорогах возможна гололедица, температура воздуха сейчас - плюс 0,4, постепенно она будет понижаться», — сказал Синенков.

Кроме того, в столице будет преобладать высокая облачность с кратковременными прояснениями, передает РИА Новости.

Отмечается, что атмосферное давление сохранится в пределах нормы и будет повышаться до 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ФАН сообщал, что аномально теплая погода в России будет сохраняться до конца новогодних каникул. По данным синоптиков, большая часть территории России находится под влиянием атлантического циклона, который является главной причиной погодных аномалий.