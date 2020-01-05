Московские школьники более 500 тыс. раз бесплатно посетили музеи в 2019 году

Москва, 5 января. Московские школьники и учащиеся колледжей более 500 тыс. раз посетили городские музеи в рамках акции «Музеи — детям» в минувшем году. Это в 1,3 раза больше, чем в 2018-м. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посещение музеев хорошо дополняет школьную программу обучения, дает ученикам возможность расширять знания по интересующему предмету», — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Самыми посещаемыми стали Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики и Государственный музей А.С. Пушкина, передает РИАМО.

«Ученики столичных школ и колледжей могут бесплатно ходить по городским музеям», — уточняется в сообщении.

Для того чтобы ознакомиться с экспозицией музея, ребенку необходимо обратиться в кассу с надписью: «Здесь школьник может получить бесплатный билет», приложить карту москвича или «Москвенок» к считывающему устройству и получить билет.

Отмечается, что всего в акции принимают участие свыше 90 музеев Москвы. Проект стартовал в столице с 1 сентября 2017 года.

Ранее ФАН сообщал, что школьникам разрешили бесплатно посещать музеи Подмосковья со 2 по 8 января. Бесплатный вход сделали в 12 государственных и 56 муниципальных музеях. Для школьников также организовали праздничные представления в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Кроме того, столичный метрополитен вместе с музеем «Метротур» проведет более 130 экскурсий в 2020 году.