ФАН публикует видео с места смертельного ДТП на Варшавском шоссе

Москва, 5 января. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места дорожной аварии, произошедшей в субботу на Варшавском шоссе на юге столицы. В ДТП скончался прохожий.

Авария произошла в районе станции метро «Нагатино» водитель такси подрезал другой автомобиль BMW после чего машины вылетели на тротуар, где в тот момент находились пешеходы.

Как пишет «Газета.ru», в результате аварии женщина была доставлена в больницу. Второй прохожий, 39-летний мужчина, также был направлен в отделение со множеством переломов, но скончался.