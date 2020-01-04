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Москву на выходных заметет мокрым снегом

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Москву на выходных заметет мокрым снегом

Москва, 4 января. Мокрый снег, гололед и сильный ветер обещают жителям Москвы 4 и 5 января. Спасатели просят горожан и гостей столицы быть осторожнее. 

«В Москве пройдет холодный фронт, ветер усилится до 15 м/с», — обратили внимание в главке МЧС.

В Московской области тоже ожидается ухудшение погоды. Из-за сильного ветра автовладельцам напомнили о том, что свои машины стоит парковать вдали от деревьев и шатких конструкций, быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию. 

К слову, в новогоднюю ночь погода была к москвичам очень благосклонной. Морозов не было и в праздничных гуляниях приняли участие более трех миллионов человек. В Петербурге тоже было аномально тепло. 2 января город на Неве едва не побил тепловый рекорд. Столбики термометров показали 5 градусов со знаком плюс. В 2019 году термометры показывали 4,8 градуса.

 

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