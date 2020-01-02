Синоптики «Фобоса» рассказали о погоде на выходных в Москве

Москва, 2 января. Выходные дни в Москве будут относительно теплыми, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В субботу воздух в столичном регионе прогреется до 3 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление понизится до 736 мм ртутного столба. В воскресенье в Москве похолодает, столбики термометров опустятся до околонулевой отметки.

В ночь на 6 января похолодает до 8 градусов мороза, пишет РИАМО. Во вторник возможны осадки в виде снега.

Ранее сообщалось, что московский регион оказался в теплом секторе циклона. Этим объясняется теплая для января погода.