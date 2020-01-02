Преступники бросили сейф с миллионами, сбежав после ограбления в Москве

Москва, 2 января. Грабители похитили из частного дома в Москве сейф, в котором было 15 млн рублей и оружие, и попытались скрыться.

Инцидент произошел в районе Лианозово в новогоднюю ночь. Злоумышленники отжали окно на втором этаже дома и похитили металлический сейф.

В полицию поступила информация о проникновении. Ворам не удалось уйти с награбленным, они оставили сейф с деньгами и оружием в 15 метрах от дома.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что в Москве вооруженный ложкой студент задержал грабителя.