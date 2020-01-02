Поезда метро и МЦК перевезли в новогоднюю ночь 2,6 млн человек

Москва, 2 января. Самой популярной станцией московского метро 1 января стала «Площадь революции», ею воспользовались почти 105 тысяч пассажиров.

В новогоднюю ночь востребованными оказались центральные станции подземки, среди них «ВДНХ», «Охотный ряд», «Китай-город» и «Пушкинская». В первые сутки нового года поезда метро и МЦК перевезли более 2,6 млн человек, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что столичный метрополитен подготовил более 130 интересных экскурсий, в том числе по ночному метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве посетили 15 млн человек.