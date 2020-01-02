Московский метрополитен подготовил 130 интересных экскурсий

Москва, 2 января. Столичный метрополитен вместе с музеем «Метротур» проведет более 130 экскурсий в 2020 году, сообщили в пресс-службе московской подземки.

В депо «Красная Пресня» покажут технический состав, который по ночам обслуживает тоннели. Москвичи и гости города смогут побывать на закрытой в 1974 году станции «Калужская».

Ночные экскурсии пройдут в депо «Измайлово». Пассажирам разрешат проехать на ретропоезде по спецзоне.

Ранее сообщалось, что 2 января началась прокладка левого перегонного тоннеля южного участка БКЛ. Об этом рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Самый длинный эскалатор в Москве появится на станции «Марьина Роща» БКЛ, его длина составит 130 м.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что второй участок Некрасовской ветки откроют весной 2020 года.