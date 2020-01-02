Собянин сообщил, что фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили 15 млн человек

Москва, 2 января. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» посетили 15 млн человек.

Мероприятия, посвященные Новому году и космосу, продлятся до 5 января. По словам градоначальника, москвичи и гости столицы проявили большой интерес к праздничной программе.

«15 миллионов человек — это рекорд для фестиваля. Ну конечно, внешне Москва выглядит праздничной», — отметил мэр.

Он добавил, что столичные коммунальщики работают круглосуточно. В их распоряжении более 2,5 тысячи аварийных геренаторов и почти 1,5 тысячи спецтехники.

Ранее сообщалось, что Новый год на улицах Петербурга встретили 2 млн человек. Они приняли участие в народных гуляниях на Дворцовой площади и Невском проспекте.

Более 75 тысяч пассажиров встретили 2020 году в пути, их поздравляли по громкой связи начальники поезда.