Парковки в Москве будут бесплатными 70 дней в 2020 году

Москва, 2 января. Семьдесят бесплатных парковочных дней будет в 2020 году, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Автомобили можно будет оставить в зонах платной парковки по воскресеньям и в праздничные дни. На парковках с тарифом 380 рублей в час бесплатно ставить авто можно только по праздникам.

В Москве таких дней будет 21. Это касается новогодних каникул, майских праздников, 12-13 июня и 4 ноября. Плоскостные парковки работают по актуальным тарифам во все дни, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что возле 17 медучреждений Москвы переоборудовали парковочные места. Они стали более удобными для водителей.

Напомним, что москвичей будут штрафовать за парковку на местах, которые предназчены для спецтехники.