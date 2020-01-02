Хуснуллин сообщил о строительстве последнего тоннеля на южном участке БКЛ

Москва, 2 января. Строительство тоннеля между станциями «Зюзино» и «Воронцовская» стартовало на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин пояснил, что проходку левого перегонного тонеля производят с помощью щита «Наталия». Его маршрут проходит под Севастопольским проспектом, рекой Котловка, станцией «Калужская».

Этот щит ранее использовался при строительстве тоннеля между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что второй участок Некрасовской ветки столичного метрополитена откроют в марте. 2 января градоначальник присутствовал во время технического пуска.

Напомним, что движение транспорта у станции метро «Сокольники» перекрыли на год в связи со строительством метро.