Собянин сообщил, что второй участок Некрасовской ветки метро откроют в марте

Москва, 2 января. Открытие второго участка Некрасовской линии метро запланировано на март 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник побывал в метро во время технологического пуска от станции «Косино» до «Авиамоторной». По словам Собянина, основные работы на ветке завершены.

«Это важное направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья», — сказал мэр.

Все пусконаладочные работы проведут в течение трех месяцев. Напомним, что протяженность второго участка линии составляет 11,7 км.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал об уникальном методе строительства тоннеля. По его словам, рабочие использовали портальную систему для спуска щита в сборе.

В 2019 году специалистам удалось продолжить рекордные 38 км тоннелей для метрополитена.