Более 50 детей родилось в Москве в новогоднюю ночь

Москва, 2 января. Более 50 малышей появилось на свет в новогоднюю ночь в столичных роддомах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ночь на 1 января в Москве родилось 30 мальчиков и 23 девочки. Первый ребенок в 2020 году появился на свет в 00.10.

Родители могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу после выписки. Столичные власти также дарят набор для новорожденного со всем необходимым.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в новогоднюю ночь родилось 45 детей, 25 из которых мальчики.

В Московской области в 2019 году родилось более 46 тысяч детей.

Напомним, что российские власти поддерживают молодые семьи и родителей с детьми для улучшения демографической ситуации в стране. Эксперт Никита Масленников считает, что материальная поддержка важна для повышения рождаемости.