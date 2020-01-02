Музеи Подмосковья бесплатно работают для школьников до 8 января

Москва, 2 января. Школьникам разрешили бесплатно посещать музеи Подмосковья со 2 по 8 января, сообщила глава Минкультуры Московской области Елена Харламова.

Бесплатный вход сделали в 12 государственных и 56 муниципальных музеях. Для школьников также организовали праздничные представления в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

В музее Пушкина пройдут литературно-музыкальные вечера, в музее «Новый Иерусалим» откроется новая выставка живописи. На фабрике пастилы в Коломне для ребят проведут мастер-классы по приготовлению сладостей.

Акция «Музеи — детям» проходит при поддержке правительства Подмосковья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках для жителей Красногорска организовали культурную программу. Со 2 по 8 января в музее Задорожного покажут советские комедии и проведут мастер-классы об устройстве ретроавтомобилей.