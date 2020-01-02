Циклон принесет мокрый снег в Москву

Москва, 2 января. В столичном регионе ожидается облачная погода с мокрым снегом, температура воздуха составит 2 градуса тепла, пишут «Метеоновости».

Москва находится в теплом секторе циклона. В Московской области столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла.

Ветер подует с запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 743 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Синоптики посоветовали москвичам чаще гулять на свежем воздухе. Они считают, что праздничные дни стоит посвятить активному отдыху.