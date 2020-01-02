Советские комедии покажут в музее техники в Красногорске

Москва, 2 января. Советские комедии покажут в частном музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Со 2 по 8 января можно посмотреть фильмы «Девчата», «Ирония судьбы, Или с легким паром», «Операция Ы» и другие любимые ленты. Посетителей музея также пригласили на новогодние квесты.

6 января в музее проведут День открытых капотов. В рамках акции всем желающим расскажут о том, как были устроены ретроавтомобили.

Здесь также можно сходить на мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова. Как отмечает РИАМО, музей Задорожного является самым большим в стране частным собранием старинной техники.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили на мастер-классы, катания на коньках и на сотни других мероприятий в рамках масштабного фестиваля «Путешествие в Рождество».