Гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» ждут развлекательные мероприятия и мастер-классы

Москва, 2 января. Несколько сотен мероприятий пройдет в столице в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Праздничные площадки будут работать до 12 января. Много мероприятий проведут в центре города и на окружных площадках.

На Профсоюзной улице организовали катание на коньках. В дни фестиваля москвичей пригласили посмотреть на ледовые спектакли с участием известного российского фигуриста Петра Чернышева.

На Ореховом бульваре для детей организовали кукольные спектакли по произведениям братьев Гримм. Для школьников и их родителей проведут десятки увлекательных мастер-классов.

Напомним, что в Новый год в Москве прогремел грандиозный салют, который был виден со всех точек города. Гуляния прошли в парках и на улицах столицы.

Ранее сообщалось, что более 75 тысяч пассажиров встретили Новый год в пути. Начальники составов поздравили пассажиров с праздником по громкой связи.