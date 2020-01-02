Гидрометцентр РФ предупредил москвичей о предстоящей гололедице

Москва, 2 января. Гидрометцентр РФ предупредил жителей столицы о возможной гололедице, которая ожидается в Москве в четверг. По информации синоптиков, в течение дня в городе возможны небольшие осадки, воздух прогреется до +3 градусов.

Ветер западный до 10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба. Из-за гололедицы до вечера четверга в московском регионе сохраняется желтый уровень опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, положительная температура сохранится до ночи. К концу суток осадков не ожидается.

В это время в Подмосковье похолодает до -3 градусов.

Напомним, желтый уровень опасности из-за гололедицы был объявлен синоптиками 1 января, сообщает «Газета.ru». В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, временами возможен снег. Наиболее интенсивные морозы ожидаются после 7 января.