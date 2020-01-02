Москвичка рассказала о встрече с женщиной, забравшей чужую девочку из дома

Москва, 2 января. Жительница Москвы, повстречавшая женщину, забравшую из дома чужую девочку, рассказала о подробностях встречи.

Как сообщает РЕН ТВ, москвичка, которая представилась Алиной, рассказала, что встретила подозрительную женщину с ребенком в новогоднюю ночь. Та заявила, что не является мамой девочки, а приходится ей тетей.

«Женщина сказала: «Мама дома валяется пьяная, а я ее забрала к себе». Мы почти до дома их проводили. Я была не одна. Мой друг посадил девочку себе на плечи, мы пошли вместе почти до их дома. А потом пошли по своим делам», — сообщила Алина.

По ее словам, им пришла мысль о том, что девочка была похищена.

Ранее стало известно, что семилетнюю девочку увели из дома на улице Яблочкова в Москве. Входная дверь была открыта, и ребенка увели, пока родители спали. По предварительным данным, девочка проживала в квартире в антисанитарных условиях. Вместо туалета она была вынуждена пользоваться мусорным ведром. Сообщается, что из этой семьи уже изъяли двоих детей.

Женщина, которая увела ребенка, заявила, что родители устроили ссору, и девочка попросила забрать ее.

Как пишет «Газета.ру», женщину вместе с ребенком передали сотрудникам следственных органов для разбирательств. После проверки будет принято процессуальное решение.