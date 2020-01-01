Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности

Москва, 1 января. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области 1 января в связи с порывистым ветром и гололедом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение о ветре действует до 03.00 2 января. По данным синоптиков, гололед в Москве и Подмосковье сохранится до 21.00 четверга, пишет РИАМО.

Ранее метеорологи предупредили жителей столичного региона о похолодании. В ночь на 2 января термометры в Москве покажут 4–7 градусов ниже нуля, а в Подмосковье температура опустится до минус семи градусов, передает НСН.