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Похищенную в новогоднюю ночь девочку обнаружили в московском метро

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Похищенную в новогоднюю ночь девочку обнаружили в московском метро

Москва, 1 января. Неизвестная женщина похитила семилетнюю девочку в новогоднюю ночь на северо-востоке Москвы. Момент похищения зафиксировала камера наружного наблюдения.

Светловолосая женщина с рюкзаком за руку увела ребенка прямо от подъезда жилого дома. Похитительница была одета в светлую куртку и обтягивающие штаны. Кроме того, женщина прихрамывает и, возможно, имеет косоглазие.

Отмечается, что девочка пропала после того, как ее родные закончили праздновать Новый год, а мать и отец легли спать, сообщает «Взгляд.ру». В момент похищения ребенок был одет в розовый комбинезон и розовые сапоги.

Как сообщает Пятый канал, девочку уже нашли сотрудники полиции в московском метро. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: Пятый канал
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