Специальный новогодний маршрут для прогулок подготовили в Москве

Москва, 1 января. Новогодний маршрут подготовили для москвичей и гостей города власти столицы. О нем рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Мы выбрали несколько интересных объектов культурного наследия, каждый из которых так или иначе связан с Новым годом, а затем связали их в один маршрут на портале «Узнай Москву», — пояснил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Этот маршрут посвящен традициям встречи Нового года. Те, кто любит пешие прогулки, смогут пройтись по центральным улицам столицы через Большой театр, ЦУМ, Дом союзов, Сандуновские бани и ресторан «Эрмитаж». Именно в этом заведении в конце XIX века впервые приготовили салат оливье.

Подробная информация о маршруте есть на портале «Узнай Москву».