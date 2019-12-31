Москвичей предупредили о гололедице утром 1 января

Москва, 31 декабря. Колебания температуры и снег станут причиной гололедицы в Москве 1 января. Об этом говорится на сайте «Метеовести».

В ночь на 1 января Московский регион окутает североатлантический циклон. Сохранится пасмурная погода, передает РИАМО.

«Пройдут небольшие очаговые осадки (преимущественно в виде влажного снега), а столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки (от плюс 1 до минус 1 градуса)», — говорится в сообщении.

Утром столица столкнется с холодным атмосферным фронтом, который принесет снег. Образуется слабая гололедица. Столбики термометров покажут отметки от минус 1 до минус 3 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что морозная погода продержится в столичном регионе недолго, 2 января ожидается потепление.