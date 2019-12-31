Мужчине нанесли 13 ножевых ранений в пассажирском автобусе в Москве

Москва, 31 декабря. Неизвестные изрезали ножом пассажира автобуса в Москве. Мужчина госпитализирован. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на улице Фитаревской в Коммунарке. В салоне автобуса между тремя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из них нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту. После чего двое злоумышленников скрылись, передает РИАМО.

Медики насчитали у пострадавшего 13 проникающих ранений. Врачи продолжают бороться за жизнь раненого пассажира.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что курсант университета МВД России задержал злоумышленницу, которая устроила поножовщину в вагоне поезда на одной из станций метро в Москве.

Кроме того, следователи завели уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, подозреваемого в вооруженном нападении на двух сотрудников полиции, одному из которых в результате потребовалась операция.