Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Москва, 31 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник прогулялся по Тверской улице, по-особому украшенной в честь праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие».

Часть украшений напоминает о покорении космоса 1920-1930 годов, часть — о космических исследованиях 1950-1960 годов, часть — о миссиях 1970-1980 годов. Градоначальник сфотографировался с гостями праздника и поздравил всех москвичей с наступающим Новым годом.

Отметим, что в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в российской столице было открыто несколько тематических площадок, которые будут работать до трех часов ночи. Программа фестиваля также предусматривает фейерверк, концерты, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также танцы на льду с участием звезд фигурного катания.

«Путешествие в Рождество» — фестиваль, который уже стал столичной традицией. За месяц в рамках мероприятия пройдет 1 500 концертных и театральных программ, более 150 ледовых шоу, 8 500 мастер-классов, а также будут работать 15 катков и 81 площадка. Фестиваль позволяет не только развлечься, но и создать подарки, украшения к Новому году своими руками. Например, один из мастер-классов — создание карнавальных масок.