В Москве с 4 января заработают центры по утилизации елок

Москва, 31 декабря. В рамках акции «Елочный круговорот» в Москве с 4 января по 1 марта будут собирать ели для утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

«Сбор елей, пихт, сосен и других хвойных для переработки будет осуществляться в 12 пунктах приема на особо охраняемых природных территориях Москвы», — говорится в сообщении.

Перед тем, как сдать дерево в утиль, необходимо очистить его от мишуры, украшений и упаковочных материалов, передает РИАМО.

По словам организаторов акции, на обычных мусорных полигонах нет условий для естественного разложения новогодних елей.

Кроме того, переработанные в щепу деревья будут использовать в качестве удобрений, отсыпки дорожек в парках, а также в качестве подстилки для животных.

Отмечается, что акция проводится с 2016 года. В то время работал лишь один пункт приема.

На природных территориях и в эколого-просветительских центрах Москвы в начале 2020 года будет организовано 12 пунктов приема елей и четыре пункта для переработки ГПБУ «Мосприрода».

Ранее ФАН сообщал, что масштабный флешмоб «Автоелка» состоялся в Петербурге. Сотни автомобилей выстроились, образовав огромную елку, и зажгли праздничную иллюминацию. Всего во флешмобе приняли участие 527 машин.