Новый год встретили в Москве грандиозным фейерверком

Москва, 31 декабря. Жители Москвы встретили Новый год более чем на ста площадках столицы. Грандиозные гуляния прошли в столичных парках и на площадях.

Главной площадкой новогодних гуляний традиционно стала Красная площадь. В 22.00 в центре Москвы стартовал праздничный концерт. На большом экране транслировалось новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, завершившееся боем курантов. После 12-го удара небо над столицей украсилось десятками салютных залпов.

Кроме того, новогодние гуляния прошли и на Тверской улице. Жители и гости столицы смогли увидеть уличные представления, музыкальные концерты, спортивные и акробатические шоу и выступления уличных театров. Впервые в этом году Тверская улица стала пешеходной на целых шесть дней.

В новогоднюю ночь метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать без перерывов, а с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным.