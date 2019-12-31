На конкурс «Лучший по профессии» подали более 90 заявок в Подмосковье

Москва, 31 декабря. Конкурс на звание «Лучший по профессии» объявлен в Подмосковье. На соискание премии уже поступило более 90 заявок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Отмечается, что участвовать в номинациях могут работники учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры. Подводить итоги конкурса будут в марте 2020 года, передает РИАМО.

Отбор победителей будет проходить по шести направлениям: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования детей сферы культуры», «Лучший менеджер», «Творческий прорыв».

По состоянию на 30 декабря поступило более 90 заявок из 41 муниципального образования.

Награждение лучших специалистов в сфере культуры будет проходить в Московской области уже в пятый раз.

«Каждый год наши коллеги из библиотек, музеев, домов культуры, театров, и учреждений образования в сфере культуры представляют прорывные проекты, новые методики и самые современные практики, которые они уже успешно применяют», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Победители в четырех номинациях получат премии в размере 200 тысяч рублей, а победители в номинациях «Творческий прорыв» и «Лучший менеджер» – 300 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что участники конкурса «Лидеры России» предложили в 2019 году более 21 тыс. социальных проектов в рамках спецзадания «Сердце лидера». Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета конкурса заявил, что в прошлом году была всего лишь тысяча проектов.