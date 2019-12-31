Подмосковье вошло в тройку самых посещаемых туристических регионов России

Москва, 31 декабря. Московская область заняла вторую строчку в рейтинге самых посещаемых регионов России. За 2019 год ее посетили 16 миллионов туристов.

Пятерку лидеров возглавил Краснодарский край — 17 миллионов туристов. Московская область на втором месте. В Республике Крым побывали 7,5 миллиона человек, передает РИАМО.

Не отстают от лидеров Ленинградская и Владимирская области, а также Приморский край. На каждую область пришлось по 5 миллионов человек.

Среди самых посещаемых городов России пальму первенства держит Москва — 25 миллионов человек. Санкт-Петербург — 9,1 миллиона. Сочи закрывает тройку лидеров с показателем в 6,5 миллиона туристов.

В первую пятерку также вошли Казань, которую посетило 3,5 миллиона туристов и Владивосток — более 3 миллионов.

Ранее ФАН сообщал, что готовые путешествия в Таиланд лидируют в рейтинге стран, куда россияне отправятся в 2020 году. Это направление занимает лидирующие позиции в период с января по март следующего года. Также специалисты отмечают повышенный спрос на туры в Турцию. Аналитики считают, что в мае именно это направление могут выбрать в два раза больше россиян.