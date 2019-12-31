Новый 2020 год и Рождество в Москве — главные мероприятия, салют, работа метро, погода

Москва основательно подготовилась к новогодним и рождественским праздникам 2020 года. На создание у москвичей праздничного настроения затрачены не только большие деньги, но и немалые творческие ресурсы. Исчерпывающая информация обо всех столичных новогодних и рождественских мероприятиях на Новый 2020 год представлена на сайте мэра Москвы. Федеральное агентство новостей рассказывает, на что стоит обратить особое внимание.

Новогодние гуляния в Москве

Различные праздничные мероприятия в столице идут уже с середины декабря в рамках традиционного зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». Праздничная программа запланирована в каждом округе Москвы. Уличные шоу и ледовые театры, зимние спортивные забавы, кулинарные мастер-классы и рождественские угощения из разных стран — все это ежедневно ждет посетителей фестиваля.

Площадки работают до 12 января включительно: в будние дни с 11.00 до 21.00; в выходные — с 10.00 до 22.00.

Гуляния в новогоднюю ночь в Москве

Праздничные гуляния в новогоднюю ночь по традиции пройдут не только во всех столичных округах, но и в центре Москвы. Основные мероприятия запланированы на Тверской улице, которая в честь праздника традиционно станет пешеходной.

Новогодние гуляния на Тверской впервые продлятся шесть дней — с 31 декабря по 5 января. Главная тема — космос, которому посвящены три праздничные площадки: «Грезы о Земле и небе» (1920−1930-е); «Покорение» (1950−1960-е); «Космическая миссия» (1970−1980-е годы).

Также обширную программу на новогоднюю ночь и последующие дни подготовили все столичные парки.

Праздничный салют в Москве

Салюты, фейерверки и световые шоу состоятся в ночь с 31 декабря на 1 января во всех столичных округах. Ровно в полночь начнется грандиозный фейерверк над Большим Москворецким мостом, а через час салюты запустят на всех остальных площадках, адреса которых представлены на сайте мэрии.

Транспорт в новогоднюю ночь

Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) всю новогоднюю ночь будут работать без перерыва; с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Также в новогоднюю ночь будут бесплатными все городские парковки.

В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) метро, МЦК, поезда Московских центральных диаметров и пригородные электрички будут работать до двух часов ночи.

Погода в Москве в новогодние дни

В новогодние дни в столице будет достаточно тепло. 31 декабря в Москве будет плюсовая температура, ночью столбик термометра опустится немного ниже ноля. Возможны небольшие осадки. 1 января немного похолодает, возможна гололедица.

Примерно такая же температура ожидается и на Рождество, температура будет колебаться от дневных плюс два до ночных минус три. Возможны осадки, но на стойкий снежный покров рассчитывать не приходится.