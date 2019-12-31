Более 40 тысяч правоохранителей обеспечат порядок на улицах Москвы в Новый год

Москва, 31 декабря. Обеспечивать правопорядок в новогодние праздники в Москве будут более 40 тысяч правоохранителей. Отдельные подразделения выйдут на станции метро, МЦК и МЦД.

«В местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тысяч человек», — подтвердили в столичном департаменте региональной безопасности.

В центре Москвы в охране правопорядка будут участвовать более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии. Им помогут 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи сотрудников частных охранных предприятий, передает телеканал «360».

«В новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках. Перед проведением праздничных мероприятий все площадки ежедневно будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками», — добавили в департаменте региональной безопасности.

Отмечается, что 31 декабря в центр Москвы стянут 75 сотрудников кинологической службы со служебными собаками. Для зонирования территории в центре столицы используют более 10 тысяч секций металлических барьеров. Появятся КПП и металлодетекторы.

В ГИБДД рассказали, что транспорт, направляющийся в Москву, будет проверяться с помощью компьютерных баз.

Ранее ФАН сообщал, что подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций России перешли в режим повышенной готовности в период новогодних и рождественских праздников.