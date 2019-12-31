Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Москва, 31 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о новом виде мошенничества с использованием ложной рассылки об административных штрафах.

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег. Они рассылают по почте постановления о назначении административного штрафа, которые якобы вынесены Роспотребнадзором. В реквизитах оплаты представлены данные мошенников, а не соответствующего ведомства.

Москвичей предупредили, что при получении постановления со штрафом необходимо проверять реквизиты. Так, в документе должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства, а не юридическое лицо.

Как пишет «Газета.ru», мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков. Так, аферисты, представляясь сотрудниками кредитной организации, не просят предоставить личные данные, но сообщают о попытке вывести средства со счета.