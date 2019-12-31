Более 40 тыс. полицейских и росгвардейцев обеспечат порядок в Москве в праздники

Москва, 31 декабря. Свыше 40 тыс. сотрудников силовых структур, в том числе полицейские и работники частных охранных предприятий (ЧОП) обеспечат правопорядок в праздничные дни в российской столице. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе московского департамента региональной безопасности.

По имеющимся данным, в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности москвичей и гостей города в местах проведения новогодних мероприятий с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать более 40 тыс. человек.

«В новогоднюю ночь в центральной части столицы охранять безопасность граждан будут более 11 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Дополнительные наряды полицейских и сотрудников Росгвардии будут задействованы в столичном метро, а также на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, сообщает РИАМО.