Москвичам пообещали дождь и мокрый снег 31 декабря

Москва, 31 декабря. В последний день 2019 года в Москве ожидается облачная погода, мокрый снег и дождь, передает Гидрометцентр.

Днем в столице будет от 0 до +2, в новогоднюю ночь температура сниться до -2.

В Московской области днем ожидается от +2 до +3, ночью — от -5 д 0. На юге области вероятны осадки местами мокрый снег, сообщают в Гидрометцентре.

Порывы юго-западного ветра могут достигать до 17 м/с, ночью скорость западного и северо-западного ветра не будет превышать 10 м/с.

До 21.00 в Москве и области будет действовать желтый уровень опасности из-за порывистых ветров.

Ранее и. о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что 2 января в столицу придет потепление, которое будет сохраняться до субботы 4 января.