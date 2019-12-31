Москва входит в топ-3 мегаполисов мира по темпу строительства дорог

Москва, 31 декабря. Москва последние несколько лет входит в тройку мегаполисов мира по темпу строительства автомобильных дорог, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Когда мы проанализировали ситуацию в 2011 году, то выявили, что Москва находится на последнем месте в мире по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов. На сегодняшний день построено порядка 932 километров дорог, что принесло прирост дорожной сети на 16 процентов», — написал Хуснуллин на своей странице в Facebook.

Заместитель мэра столицы добавил, что по темпу прироста дорожной сети Москва обогнала Пекин и Нью-Йорк, передает «Вечерняя Москва».

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в новогодние праздники. Как сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 1 января днем температура в Москве и области понизится до минус 4 градусов. Днем 2 января немного потеплеет. 4 и 5 января ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. 6 и 7 января подморозит до минус 8 градусов, передавала «Газета.ру». Снег в столице ожидается не раньше середины месяца.