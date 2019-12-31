Москвичей предупредили о самом низком давлении за неделю

Москва, 31 декабря. Самое низкое атмосферное давление за неделю в Москве ожидается во вторник, сообщают синоптики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в последний день года в столице ожидается «барическая яма».

«У нас вчера было давление сильно выше нормы, сегодня оно уже немного ниже нормы. Завтра будет самое низкое атмосферное давление — около 730 миллиметров ртутного столба», — заявил специалист.

Расти давление начнет только в ночь на 2 января и вскоре вернется в норму.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что давление действительно ожидается низкое, «но не экстремально низкое». По ее словам, давление во вторник понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Однако значение критично низкого давления составляет 716.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 1 января днем температура в Москве и области понизится до минус 4 градусов. Днем 2 января немного потеплеет. 4 и 5 января ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. 6 и 7 января подморозит до минус 8 градусов, передавала «Газета.ру». Снег в столице ожидается не раньше середины месяца.