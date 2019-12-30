Гендиректор ЧОПа вместе с семьей похитил товары из московского «Ашана»

Москва, 30 декабря. Генеральный директор одного из частных охранных предприятий (ЧОП) вместе со своей семьей похитил товары из гипермаркета «Ашан» в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 29 декабря в торговом центре «Капитолий», который находится на улице Правобережная в Москве. Несколько человек вынесли из «Ашана» продукты и средства бытовой химии. Общая сумма похищенного составила порядка 30 тыс. рублей.

После того, как полиция изучила записи камер наблюдении, выяснилось, что подозреваемым является 41-летний мужчина. Ранее он был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Вместе с ним действовали 41-летняя женщина и 21-летний молодой человек, судимый ранее по такой же статье.

В середине декабря сообщалось, что женщина и двое мужчин напали на магазин в Кузьминках и похитили шоколад на сумму 2 тыс. рублей. Как передавала «Газета.ру», трое неизвестных ворвались в здание на Волгоградском проспекте. Угрожая предметом, похожим на нож, они потребовали дать им шоколад. Получив желаемое, они скрылись.