Мавзолей Ленина закроют для посещения 1 января

Москва, 30 декабря. В первый день нового года доступ в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт для посетителей, об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ.

Мавзолей уже неоднократно закрывали в 2019 году. 25 декабря музей был закрыт в связи с проведением общероссийской новогодней елки.

Мавзолей также закрывали в День народного единства 4 ноября.

Для москвичей и гостей столицы подготовили развлекательную программу на главной выставке страны. На ВДНХ посетителей ждут с 1 по 8 января, где пройдут различные конкурсы, образовательные мастер-классы, праздничные представления.