У племянницы Бондарчука угнали велосипед из подъезда

Москва, 30 декабря. Злоумышленники угнали велосипед у Марии Бурляевой - племянницы российского режиссера Федора Бондарчука. Велотранспорт похитили в преддверии Нового года.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на Кутузовском проспекте. Девушка оставила двухколесного друга на первом этаже подъезда. Вернувшись через несколько дней, она обнаружила, что транспортное средство угнали. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Поиском велосипеда и злоумышленников занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает «Комсомольская правда».

Мария Бурляева родилась в актерской семье и пошла по стопам своих звездных родственников. Отмечается, что дебют актрисы в кино состоялся в возрасте четырех лет. Бурляева окончила эстрадный факультет РАТИ-ГИТИС и выступает на сцене Московского Театра им. В. Маяковского. В ее актерском послужном списке множестве постановок и киноработ, включая «Побег», «Одна любовь души моей», «Гоголь. Ближайший», «Тайна Снежной Королевы».

29 мая в родильном доме ГКБ имени Боткина Бурляева родила второго сына. На выписке были только самые близкие родственники. Федор Бондарчук приехать не смог, но знаменитый режиссер поздравил свою племянницу по телефону, а в подарок передал молодым родителям деньги.

Ранее ФАН сообщал, что неизвестный украл дорогой мобильный телефон у Бондарчука, инцидент произошел прямо на съемочной площадке. 28 августа Федор Бондарчук находился в Москве на съемках программы «Кино в деталях». Позднее он обнаружил пропажу IphoneX стоимостью 100 тысяч рублей.