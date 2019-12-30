Городские службы перешли на усиленный режим из-за непогоды в Москве

Москва, 30 декабря. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве усилился ветер, на дорогах гололедица. В связи с этим городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, пишет РИА Новости.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, рабочие контролируют объекты жизнеобеспечения, в том числе отопительной системы города.

Ранее сообщалось, что сильный ледяной дождь накрыл Москву. До поздней ночи осадки будут сменять друг друга — от мокрого снега до дождя в некоторых районах столицы.

В связи с непогодой ухудшилась ситуация на московских дорогах.