Дом по реновации построят в Донском районе Москвы

Москва, 30 декабря. Многоквартирный дом построят на Малой Тульской улице в Москве в рамках программы реновации, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Дом на 184 квартиры появится в Донском районе столицы. Рядом со зданием планируется оборудовать наружную парковку, проезды, зону для пешеходов и отдыха, спортивную площадку.

На первом этаже здания появится помещение для дежурного и колясочная. В утвержденном проекте предусмотрено оснащение дома системой безопасности, пишет АГН «Москва».

Еще один дом по реновации построят в Академическом районе Москвы, его введут в эксплуатацию в 2022 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил новоселов по программе реновации с Новым годом. Он пожелал, чтобы в новые квартиры к ним пришли счастье и достаток.