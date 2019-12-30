Московского врача подозревают в изнасиловании пациентки

Москва, 30 декабря. По подозрению в изнасиловании пациентки задержан врач московской городской больницы имени Ерамишанцева. Следственный комитет возбудил уголовное дело на основании заявления потерпевшей.

По имеющейся информации, врача-анестезиолога подозревают в том, что он склонял пациентку к занятию сексом, а получив отказ совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Отмечается, что 33-летняя пациентка находилась в одноместной палате после операции.

Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по данному факту.

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