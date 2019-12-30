Дом по реновации появится в Академическом районе Москвы в 2022 году

Москва, 30 декабря. Жилой дом по программе реновации в Академическом районе введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Глава ведомства Андрей Бочкарев заявил, что новый дом построят на Новочеремушкинской улице. Строители уже готовят площадку под городок и делают временные дороги.

Дом будет состоять из четырех односекционных корпусов переменной этажности. В нем разместят 577 квартир общей площадью более 33,5 тысячи квадратных метров.

Первые этажи здания будут сдаваться в аренду, пишет АГН «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех участников программы реновации с Новым годом. Он пожелал, чтобы вместе с новыми квартирами к москвичам пришло счастье и достаток. Столичный градоначальник добавил, что число новоселов будет расти ежегодно.